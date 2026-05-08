In piazza Santissimi Apostoli a Roma si è svolto un presidio organizzato da attivisti che chiedevano la liberazione di due persone, Avila e Abukeshek. Durante l’evento, gli attivanti hanno consegnato una lettera alla Commissione europea, chiedendo che i due siano rilasciati immediatamente. La manifestazione si è concentrata sulla richiesta di libertà per i due individui, senza ulteriori dettagli sul motivo dell’arresto o sulla visita di cui si è parlato.

Durante il presidio indetto in piazza Santissimi Apostoli a Roma, per protestare contro la visita del Segretario di Stato americano Marco Rubio, una delegazione di attivisti ha raggiunto la sede della Commissione Europea, poco distante in via IV Novembre, per chiedere, attraverso la consegna di una lettera, l’immediata scarcerazione di Thiago Avila e Sayf Abukeshek, al momento detenuti nel carcere israeliano di Ashkelon, in seguito al blocco di alcune navi della Flotilla. “La detenzione e il sequestro dei due attivisti non è legittimata da nessuna norma internazionale – dichiara Tatiana Montella, del legal team italiano della Global Sumud Flotilla – Sayf ha cominciato anche lo sciopero della sete e per questo il tempo stringe, perché le sue condizioni peggiorano velocemente.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Presidio per la Flotilla a Roma, attivisti consegnano una lettera alla Commissione Ue: “Liberi subito Avila e Abukeshek”

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