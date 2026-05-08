Presenza di cadmio Ritirati due lotti del popolare prodotto del supermercato

Due lotti di un prodotto molto diffuso nel supermercato sono stati ritirati dal mercato a causa della presenza di cadmio. La catena di supermercati ha annunciato il ritiro immediato di queste unità e sta collaborando con le autorità sanitarie per verificare la situazione. Il prodotto era stato distribuito principalmente nel Nord e nel Centro del Paese. Nessuna informazione è stata ancora fornita sulle quantità coinvolte o sui possibili rischi per i consumatori.

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Il marchio Conad è ormai uno dei nomi più riconoscibili della grande distribuzione in Italia, con punti vendita presenti soprattutto nel Nord e nel Centro del Paese. La sua forza commerciale si è costruita anche grazie a campagne di comunicazione molto diffuse e a una proposta basata su prodotti di qualità a prezzi contenuti. In un periodo in cui fare la spesa pesa sempre di più sul bilancio delle famiglie, il rapporto tra convenienza e sicurezza resta un tema centrale. La rete di fornitori legata ai prodotti a marchio Conad coinvolge aziende distribuite sul territorio nazionale, con l’obiettivo dichiarato di garantire tracciabilità, controlli e trasparenza per i consumatori.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Notizie correlate Richiamo di riso Carnaroli dai supermercati Conad per presenza di Cadmio oltre i limiti, coinvolti 2 lottiLa catena di supermercati Conad ha disposto il richiamo immediato di alcune confezioni di riso Carnaroli a marchio proprio per la presenza di cadmio... Bicchieri Tiger richiamati dal commercio, si allarga l’allerta: 6 lotti con livelli elevati di piombo e cadmioL'annuncio di Tiger che invita i clienti che avessero già acquistato i bicchieri di vetro oggetto del richiamo a smettere di usare il prodotto... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Integratori richiamati per livelli elevati di piombo; Tramezzini vicentini richiamati per presenza di Listeria; Penny Market richiama senape: presenza di solfiti non dichiarati. Ritirato riso Carnaroli per presenza di cadmio oltre i limitiConad ritira due lotti di riso Carnaroli per cadmio oltre i limiti di legge. Ecco quali sono i lotti pericolosi e cosa fare se l’hai comprato ... dilei.it Richiamo di riso Carnaroli dai supermercati Conad per presenza di Cadmio oltre i limiti, coinvolti 2 lottiConad richiama due lotti di riso Carnaroli per presenza di cadmio oltre i limiti di legge: i prodotti coinvolti, i rischi per la salute e i sintomi ... virgilio.it Tg3. . Ancora contestazioni alla Biennale di Venezia: corteo pro-Palestina contro la presenza di Israele, mentre Salvini visita il padiglione russo. - facebook.com facebook Attimi di tensione a Venezia durante la manifestazione contro la presenza di Israele alla Biennale d'Arte 2026. Il corteo ha tentato di forzare il cordone della polizia per avvicinarsi all'ingresso dell'Arsenale, vicino al padiglione israeliano, dove c'è stato un breve x.com