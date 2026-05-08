Presenza di cadmio Ritirati due lotti del popolare prodotto del supermercato

Da caffeinamagazine.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due lotti di un prodotto molto diffuso nel supermercato sono stati ritirati dal mercato a causa della presenza di cadmio. La catena di supermercati ha annunciato il ritiro immediato di queste unità e sta collaborando con le autorità sanitarie per verificare la situazione. Il prodotto era stato distribuito principalmente nel Nord e nel Centro del Paese. Nessuna informazione è stata ancora fornita sulle quantità coinvolte o sui possibili rischi per i consumatori.

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Il marchio Conad è ormai uno dei nomi più riconoscibili della grande distribuzione in Italia, con punti vendita presenti soprattutto nel Nord e nel Centro del Paese. La sua forza commerciale si è costruita anche grazie a campagne di comunicazione molto diffuse e a una proposta basata su prodotti di qualità a prezzi contenuti. In un periodo in cui fare la spesa pesa sempre di più sul bilancio delle famiglie, il rapporto tra convenienza e sicurezza resta un tema centrale. La rete di fornitori legata ai prodotti a marchio Conad coinvolge aziende distribuite sul territorio nazionale, con l’obiettivo dichiarato di garantire tracciabilità, controlli e trasparenza per i consumatori.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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