Prende una profonda buca con lo scooterone nella rotatoria tra viale Marconi e via Mazzarino e cade rovinosamente

Un uomo a bordo di uno scooter Yamaha T-Max è rimasto ferito in un incidente avvenuto nella mattina di venerdì 8 maggio a Pescara. L’incidente si è verificato nella rotatoria tra viale Marconi e via Mazzarino, quando il motociclista ha preso una buca profonda, perdendo il controllo del mezzo e cadendo a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le condizioni dell’uomo non sono state rese note.

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Un uomo che era in sella a uno scooter Yamaha T-Max è rimasto ferito a causa di un incidente stradale che si è verificato a Pescara nella mattinata di venerdì 8 maggio.Poco prima delle ore 9, il centauro è rovinosamente caduto dopo aver centrato una buca profonda sul cordolo della rotatoria.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Scialpinista ferito nella bufera sul Monviso: i compagni lo salvano scavando una buca nella neveL'uomo stava effettuando una traversata sulla parete sud del Monviso con un gruppo di altre sei persone quando è rimasto ferito a una gamba a quota 2. Cade in una buca durante gli scavi: operaio di 53 anni soccorso con l’eliambulanzaBorghetto Lodigiano (Lodi), 2 aprile 2026 – È caduto nella buca del cantiere dove stava lavorando.