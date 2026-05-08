Prende la compagna a calci e pugni mandandola in ospedale

Un uomo di 34 anni è stato arrestato in flagranza differita con l’accusa di aver aggredito la propria compagna, colpendola con calci e pugni. L’episodio ha causato lesioni che hanno reso necessario il ricovero della donna in ospedale. L’arresto è stato effettuato successivamente all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno raccolto testimonianze e prove dell’aggressione. La vicenda è ora al vaglio delle autorità competenti.

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E' stato arrestato in flagranza differita un uomo di 34 anni, accusato dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. I carabinieri della stazione di Terracina hanno avviato un'attività investigativa che ha permesso di ricostruire un quadro di maltrattamenti continui, sia fisici che.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Accoltella la compagna incinta e la prende a calci e pugni: 40enne arrestato a MondragoneLa donna si era trasferita in un'altra casa proprio per sfuggire ai maltrattamenti. Borgo | Aggredito a calci e pugni dall'ex fidanzato della compagna, operatore Aamps in ospedaleLa lite è avvenuta in via San Carlo durante il turno di lavoro, sul posto una volante della polizia e i soccorritori della Croce Rossa È stato... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Prende la compagna a calci e pugni mandandola in ospedale; Prende a pugni e minaccia con un coltello la compagna: arrestato; Una nuova compagnia aerea prende il volo dall'aeroporto di Venezia; Vede la polizia a Malpensa e scappa tra la folla, ma torna per prendere la compagna: arrestato latitante per tentato omicidio. Prende il via oggi il Giro d'Italia 2026 e parte ancora una volta dall'estero. L'anno scorso era stata la volta dell'Albania, quest'anno toccherà invece alla Bulgaria, sede delle prime tre frazioni di gara. La carovana approda in Italia dall'11 maggio per iniziare la r facebook Si parteeeee! Il 109° Giro d’Italia prende il via (venerdì 8 maggio) dalla Bulgaria! 21 tappe, 3000km con salite leggendarie: Passo Giau, Passo del Duron e la tappa regina Feltre–Piani di Pezzè, con oltre 5.000 metri di dislivello a decidere la Corsa Ros x.com