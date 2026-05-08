Premio imprese e talenti premiato il dottor Antonio Rodolfo Simone di Manfredonia

Il 7 maggio si è tenuta la cerimonia di consegna del Premio Imprese e Talenti, durante la quale è stato riconosciuto il lavoro del dottor Antonio Rodolfo Simone, originario di Manfredonia. La premiazione si è svolta in una location dedicata, alla presenza di numerosi partecipanti e rappresentanti del settore. Il riconoscimento è stato assegnato in relazione ai risultati conseguiti nel campo professionale del destinatario.

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PREMIO IMPRESE E TALENTI, PREMIATO IL DOTTOR ANTONIO RODOLFO SIMONE DI MANFREDONIA Giorno 7 maggio 2026, presso la sede della Fiera del Levante di Bari, si è svolta la Cerimonia della premiazione dei vincitori, già Laureati ed Imprenditore, di tutt’Italia, di una Borsa di Studio di Master Internazionale e manageriale. Tra i vincitori del “Premio Imprese e. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Premio imprese e talenti, premiato il dottor Antonio Rodolfo Simone di Manfredonia Notizie correlate Calabritto, il consigliere D'Alessio insignito del Premio “Imprese & Talenti 2026”Il consigliere comunale di Calabritto Giuseppe D’Alessio, presso la Nuova Fiera del Levante di Bari, è stato insignito del Premio “Imprese & Talenti... Addio a mister Rodolfo Conte: allenò anche il ManfredoniaIl calcio tranese e pugliese piange la scomparsa di Rodolfo Conte, figura storica e punto di riferimento per diverse generazioni. Panoramica sull’argomento Il Premio Talenti & imprese va a ’Le Canà’ di Carassai’Le Canà’ di Carassai ha vinto l’edizione 2026 del premio Talenti & Imprese assegnato dalla Banca del Piceno nell’ambito del Vinitaly. La cerimonia di consegna si è svolta nello stand della Regione ... ilrestodelcarlino.it Premio Imprese & Talenti: cultura aziendale e internazionalizzazioneC'è chi vuole rimanere in Puglia o sfruttare un'opportunità di crescita all'estero: giovani laureati e laureate, professioniste e professionisti in diversi settori. Arrivano anche da fuori Regione. rainews.it