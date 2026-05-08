Premio imprese e talenti premiato il dottor Antonio Rodolfo Simone di Manfredonia
Il 7 maggio si è tenuta la cerimonia di consegna del Premio Imprese e Talenti, durante la quale è stato riconosciuto il lavoro del dottor Antonio Rodolfo Simone, originario di Manfredonia. La premiazione si è svolta in una location dedicata, alla presenza di numerosi partecipanti e rappresentanti del settore. Il riconoscimento è stato assegnato in relazione ai risultati conseguiti nel campo professionale del destinatario.
PREMIO IMPRESE E TALENTI, PREMIATO IL DOTTOR ANTONIO RODOLFO SIMONE DI MANFREDONIA Giorno 7 maggio 2026, presso la sede della Fiera del Levante di Bari, si è svolta la Cerimonia della premiazione dei vincitori, già Laureati ed Imprenditore, di tutt’Italia, di una Borsa di Studio di Master Internazionale e manageriale. Tra i vincitori del “Premio Imprese e. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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