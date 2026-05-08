Premio Ambrosiano e Paolo Mezzanotte | domenica di grande galoppo a San Siro

Domenica 10 maggio all’Ippodromo Snai San Siro di Milano si svolgeranno due importanti corse di cavalli. Tra queste, il Premio Ambrosiano, una gara di Gruppo 3 sui 2. La giornata prevede anche il tradizionale appuntamento con il premio Paolo Mezzanotte. Le competizioni coinvolgono diversi cavalli e jockey, attirando appassionati e addetti ai lavori. La manifestazione si svolge nel pomeriggio e rappresenta uno degli eventi principali della stagione primaverile.

Il pomeriggio di domenica 10 maggio all'Ippodromo Snai San Siro di Milano porta in pista due delle prove più attese del calendario primaverile: il Premio Ambrosiano, gara di Gruppo 3 sui 2.ooo metri per cavalli di 4 anni ed oltre, e il Premio Paolo Mezzanotte, listed di classe 1 riservata alle.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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