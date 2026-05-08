Premiati i Progetti Scuola ABC – Cinema Storia & Società – Dentro l’immagine

Nella giornata di oggi si è svolta presso l’Auditorium Parco una cerimonia di premiazione dedicata ai progetti scolastici. Sono stati riconosciuti i lavori relativi a tre iniziative: Cinema, Storia & Società e Dentro l’immagine. I partecipanti hanno presentato i loro elaborati, e le premiazioni sono avvenute alla presenza delle autorità scolastiche e dei partecipanti stessi. La manifestazione ha visto coinvolti studenti e insegnanti provenienti da diverse scuole della zona.

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Progetti Scuola ABC “CINEMA, STORIA & SOCIETÀ – DENTRO L’IMMAGINE” Premiazione all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma dei lavori per il Progetto Scuola ABC 2026 – Cinema, Storia & Società – Dentro l’immagine Si è svolta nella Sala Gianni Borgna all’ Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, alla presenza degli studenti e delle studentesse delle scuole superiori di Roma e del Lazio, condotta brillantemente dall’attore Antonio Bannò, la premiazione dei Progetti Scuola ABC 2026 dedicata alla linea Cinema, Storia & Società – Dentro l’immagine, che propone un approccio diverso per riflettere sul nostro presente e sul nostro passato attraverso il cinema e l’audiovisivo.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Premiati i Progetti Scuola ABC – Cinema, Storia & Società – Dentro l’immagine Notizie correlate Al cinema Adriano “Un anno di scuola” di Laura Samani per i Progetti Scuola ABCPROGETTI SCUOLA ABC CINEMA, STORIA&SOCIETÀ – DENTRO L’IMMAGINE Al Cinema Adriano Un anno di scuola di Laura Samani che ha incontrato i ragazzi e le... I Progetti Scuola ABC – “A spasso con ABC” arrivano in Ciociaria – La tenacia dei sogniPROGETTI SCUOLA ABC “A spasso con ABC – Un altro sguardo” Studentesse e studenti in Ciociaria – La tenacia dei sogni Dopo aver seguito le tracce di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Progetti Scuola ABC, al Teatro Palladium la premiazione de Il senso delle parole; Innovazione e creatività a scuola: come vincere fino a 10 mila euro; Premio per la Pace Giuseppe Dossetti 2026: i protagonisti della XVII edizione; Scuola Geniali 2026: premiati gli istituti di Venezia e Fossò. Premiati i Progetti Scuola ABC – Cinema, Storia & Società – Dentro l’immagineProgetti Scuola ABC CINEMA, STORIA & SOCIETÀ – DENTRO L'IMMAGINE Premiazione all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma dei lavori ... romadailynews.it Eureka Funziona: premiati i progetti della scuola ’Fontana’La scuola elementare ’Fontana’ vincitrice del concorso ’Eureka funziona’. Si è svolta nella sede di Confindustria la cerimonia conclusiva dell’edizione provinciale del concorso promosso da ... lanazione.it Salve a tutti. Qualcuno di voi ha ricevuto pagamento per progetti PNRR Nel caso, che tipo di notizie vi ha fornito la scuola in merito La mia è nel silenzio più totale so che ci sono dei ritardi, ma volevo confrontarmi. Grazie! - facebook.com facebook