Potenza | nasce la Panchina Europea per i giovani del Liceo Gropius

Al Liceo Gropius di Potenza è stata realizzata una panchina europea dedicata ai giovani. L’opera è il risultato di un progetto che ha coinvolto gli studenti, i quali hanno partecipato attivamente alla sua costruzione. La panchina rappresenta un collegamento simbolico tra l’idea di solidarietà europea e la partecipazione pratica degli studenti. La realizzazione è stata completata da giovani che hanno contribuito con il loro lavoro manuale.

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