Nel rione Betlemme di Potenza, si torna a parlare della bomba che nel 1949 provocò la morte di sei bambini. La vicenda, ancora avvolta nel silenzio, coinvolge le storie di ragazzi che all’epoca avevano pochi anni e di adulti che ricordano quei momenti. Tra i protagonisti ci sono anche persone che hanno perso la vista da giovani, come Rocco Galante, a causa di un incidente legato a quell’evento.

? Domande chiave Chi sono i sei bambini vittime dell'ordigno nel rione Betlemme?. Come ha vissuto Rocco Galante la perdita della vista a cinque anni?. Perché le istituzioni hanno ignorato per settant'anni questa tragedia bellica?. Cosa chiede oggi il Ceprivil al Comune di Potenza?.? In Breve Vittime del 7 maggio 1949: Pasquale, Teodosio, Domenico, Vito e Anna.. Rocco Galante, rimasto cieco a 5 anni, riceve targa dal Ceprivil.. Cosimo Cellammare e Nicola Mancuso chiedono riconoscimento ufficiale al Comune di Potenza.. Settant'anni di rimpalli burocratici impediscono risarcimenti alle famiglie del rione Betlemme.. A Potenza, il rione Betlemme ha riaperto oggi la ferita del 7 maggio 1949, quando un ordigno bellico abbandonato nel terreno uccise sei bambini durante un momento di gioco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Potenza, il rione Betlemme rompe il silenzio sulla bomba del 1949

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