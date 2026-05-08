Poste Italiane riapre nella versione Polis l' ufficio di Melito Irpino
L’ufficio postale di Melito Irpino ha riaperto al pubblico dopo aver terminato i lavori di ristrutturazione. La struttura è stata aggiornata secondo le linee guida della tipologia Polis. La riapertura è avvenuta recentemente e consente ai cittadini di usufruire di nuovi servizi e spazi rinnovati. I lavori sono stati completati nelle ultime settimane, permettendo di riprendere l’attività normalmente svolta in precedenza.
L’ufficio postale di Melito Irpino riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis.Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di piazza degli Eroi, 4, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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