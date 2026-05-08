Poste Italiane riapre nella versione Polis l' ufficio di Melito Irpino

L’ufficio postale di Melito Irpino ha riaperto al pubblico dopo aver terminato i lavori di ristrutturazione. La struttura è stata aggiornata secondo le linee guida della tipologia Polis. La riapertura è avvenuta recentemente e consente ai cittadini di usufruire di nuovi servizi e spazi rinnovati. I lavori sono stati completati nelle ultime settimane, permettendo di riprendere l’attività normalmente svolta in precedenza.

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L’ufficio postale di Melito Irpino riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis.Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di piazza degli Eroi, 4, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Poste Italiane, riapre l'ufficio di Rotondi nella versione "Polis"I cittadini possono ora richiedere direttamente a sportello tutti i certificati dell'Anpr, oltre al cedolino della pensione, la certificazione unica... Poste Italiane, riapre l'ufficio di Domicella nella versione "Polis"L’ufficio postale di Domicella riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, secondo la tipologia Polis. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ufficio postale di Lauropoli, Poste Italiane: Riapertura con spazi rinnovati e servizi migliorati; L’iniziativa Guida sicura di Poste Italiane fa tappa a Trieste; Poste Italiane, riapre l'ufficio di Surbo in Piazza Aldo Moro; Poste Italiane: riapre l'ufficio postale di Scarlino Stazione come 'Polis', Casa dei Servizi Digitali per il rilancio del territorio. Poste Italiane: riaperto l’ufficio di Ogliastro Cilento (SA) dopo i lavori PolisStampaL’ufficio postale di Ogliastro Cilento riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis. Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazio ... salernonotizie.it Poste Italiane, riapre l’ufficio di Surbo in Piazza Aldo MoroTerminati i lavori di ammodernamento: ora i cittadini di Surbo possono richiedere passaporti e servizi INPS direttamente in Posta. leccenews24.it Norges Bank sorprende con un aumento dei tassi di 25 punti base, mentre i mercati europei restano stabili. Telecom Italia e Poste Italiane guadagnano, mentre Campari e Tenaris subiscono forti perdite. - facebook.com facebook Poste Italiane, primo trimestre record: ricavi a 3,5 mld trainati dai servizi finanziari • Poste Italiane archivia il primo trimestre con risultati recordi: EBIT adjusted a 905 milioni (+14%), utile netto a 617 milioni e forte crescita in tutti i busine… x.com