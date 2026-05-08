Per una settimana, il Post apre le porte al “Post Cafè”, uno spazio dedicato a incontri tra la redazione e i visitatori. Ogni giorno, le persone potranno confrontarsi con i giornalisti, discutendo dei processi di lavoro, delle tematiche trattate o semplicemente scambiando qualche parola. L’iniziativa offre l’opportunità di conoscere da vicino il mondo del giornalismo e di interagire con chi si occupa di raccontare i fatti quotidiani.

Per una settimana intera il Post apre il ““, uno spazio dove ogni giorno le persone della redazione incontreranno chi voglia venire a trovarle, per parlare delle cose che facciamo, di come le facciamo, ma anche del più o del meno. L’ingresso è libero.🔗 Leggi su Ilpost.it

Rock Post Cafe Hockey Night

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Da lunedì 18 a domenica 24 maggio il Post apre per una settimana un “Post Cafè” a Milano, dove ogni giorno le persone della redazione incontreranno chi voglia venire a trovarle, per parlare delle cose che facciamo, di come le facciamo, ma anche del più o d - facebook.com facebook