Porte scassinate e locali della villa a soqquadro sorpreso e arrestato un 35enne

Nella tarda serata di giovedì, gli agenti delle Volanti della questura di Lecce hanno arrestato un uomo di 35 anni senza fissa dimora. L’uomo è stato sorpreso mentre tentava di compiere un furto in una villa situata in via San Cesario, alla periferia della città. I locali dell’abitazione erano stati trovati con porte scassinate e in uno stato di completo disordine.

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LECCE - Nella tarda serata di giovedì gli agenti delle Volanti della questura di Lecce un 35enne senza fissa dimora, responsabile di un tentativo di furto presso una villa in via San Cesario, alla periferia di Lecce. L’uomo è accusato furto aggravato e danneggiamento essendo stato beccato in.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Terni, sorpreso dai Carabinieri mentre tenta il furto in una villa: arrestato 23enne, in fuga due compliciI carabinieri della stazione di Papigno hanno arrestato un 23enne di origine marocchina, regolare sul territorio nazionale e con precedenti, ritenuto... Sorpreso a rubare in un'auto, sorpreso dal proprietario e arrestato dagli agentiLa serata di mercoledì 25 febbraio si è conclusa con l'arresto di un uomo di trentaquattro anni, originario del Marocco, sorpreso mentre tentava di...