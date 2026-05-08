Porte chiuse al comitato di quartiere di via Sichelgaita per Zambrano | Nessuna volontà di dare spazio ai cittadini

Il comitato di quartiere di via Sichelgaita ha deciso di non accogliere il candidato a sindaco di Salerno, Armando Zambrano, negandogli l'accesso alla sede dell'incontro. La motivazione ufficiale non è stata comunicata, e l'invito rivolto al candidato non è stato accolto. La situazione ha generato una risposta di polemica, con il comitato che ha precisato di aver preso questa decisione senza possibilità di dialogo con Zambrano.

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Porte chiuse al candidato a sindaco di Salerno Armando Zambrano e al comitato di quartiere di via Sichelgaita che lo aveva invitato a un incontro in sede. Gli stessi cittadini di Salerno, abitanti in una zona che loro stessi definiscono abbandonata da decenni, hanno dovuto comunicare a Zambrano.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Salerno, Zambrano coi cittadini di Sichelgaita fuori dai cancelli: “Qui ci sarebbe tanto da fare”Tempo di lettura: 4 minutiPorte chiuse al candidato a Sindaco di Salerno Armando Zambrano, ma soprattutto porte chiuse ai cittadini e al comitato di... Elezioni Comunali, i candidati sindaco incontrano i cittadini: Barone al centro storico e Zambrano al comitato San FrancescoSi è tenuta in mattinata, allo studio Armando Cerzosimo di via Giovanni da Procida, la conferenza stampa di presentazione del programma di governo... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: In Prefettura il Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza pubblica; Importanti comitati scientifici statunitensi vengono smantellati, mentre altri stanno diventando meno trasparenti; Treni in ritardo di 30 minuti, di 40 per chi deve andare a Lodi; Dopo gli scontri, nuove misure del prefetto per le gare di Squinzano e Leverano. Le porte di sicurezza dovevano restare chiuse, la testimonianza dell’addetto alla sicurezza che sentì parlare Jessica MorettiSecondo quanto riferito, l’indicazione data al personale era chiara: le due porte di sicurezza dovevano restare chiuse, consentendo l’accesso e l’uscita esclusivamente dall’ingresso principale. Una ... ilfattoquotidiano.it Stile TV. . Promozione, playoff tra Atl. Pagani e Agropoli si gioca a porte chiuse - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook La Nato incontra a porte chiuse registi e sceneggiatori: “Vuole che contribuiscano alla propaganda” x.com