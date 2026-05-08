Porno autoerotismo e violenza | i diari dell' orrore di Andrea Sempio

Durante un'indagine sono stati sequestrati agende e bloc notes presso l'abitazione di un conoscente di Marco Poggi. Tra i materiali raccolti ci sono appunti relativi a materiale pornografico, autoerotismo e violenza. Questi documenti fanno parte di un'operazione in corso e vengono analizzati dagli inquirenti nel quadro di un procedimento giudiziario. Al momento, non sono state rilasciate ulteriori informazioni pubbliche sui contenuti specifici di questi appunti.

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Pornografia, violenza, sesso estremo e pensieri ossessivi annotati nero su bianco in agende, quaderni e bloc notes. È questo uno degli elementi centrali del secondo filone investigativo sul delitto di Garlasco, riaperto dalla procura di Pavia, che vede Andrea Sempio come unico indagato nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi.,, Secondo quanto anticipato da Repubblica, gli investigatori hanno sequestrato dieci agende, quindici quaderni e quattro bloc notes considerati fondamentali per delineare la personalità dell’indagato e ricostruire il possibile movente del delitto.Negli appunti attribuiti a Sempio comparirebbero riferimenti continui a sesso, pornografia, violenza, autolesionismo, fantasie ossessive e interesse per killer, autopsie e casi di cronaca nera.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Porno, autoerotismo e violenza: i diari dell'orrore di Andrea Sempio Notizie correlate Andrea Sempio e Chiara Poggi, "approccio sessuale senza violenza"Ancora una volta, Andrea Sempio e la famiglia di Chiara Poggi giocano dalla stessa parte, contro la Procura di Pavia. Garlasco, gli audio su cane e gatto di Andrea Sempio e l'ipotesi di violenza sugli animali, Palmegiani sbottaAndrea Sempio di nuovo nell’occhio del ciclone a causa di alcuni audio ambientali, a lui attribuiti durante il programma televisivo “Mattino 5”, nei...