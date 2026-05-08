Pordenone celebra Pietro Edo | 600 anni dopo il genio dell’umanesimo

A Pordenone si ricorda Pietro Edo a 600 anni dalla nascita, un intellettuale che univa le culture tra Veneto e Friuli. La città ha organizzato eventi e iniziative per celebrare il suo contributo all’umanesimo e alla diffusione delle idee nel Quattrocento. Le sue opere e pensieri hanno lasciato tracce nelle pratiche culturali e artistiche dell’epoca, influenzando il panorama regionale e oltre. La figura di Pietro Edo rappresenta un esempio di scambio culturale tra le due aree.

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