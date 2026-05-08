Ponza salta la tappa di Una vela per il cuore Ecco perché

A causa di problemi tecnici legati all’ormeggio l a campagna di prevenzione cardiovascolare Cardioteam – Una vela per il cuore, promossa da Cardioteam Foundation con il sostegno della Fondazione Sanlorenzo, è costretta a rimandare la tappa prevista a Ponza a data da destinarsi ( leggi qui ). Il team è al lavoro per riprogrammare al più presto l’iniziativa e seguiranno ulteriori comunicazioni. La barca a vela Serena è però già in mare diretta verso il Porto Nuovo di Ventotene, dove, dal 10 al 17 maggio, porterà servizi sanitari specialistici gratuiti e attività di sensibilizzazione sui corretti stili di vita. Serena si trasformerà in un vero e proprio ambulatorio galleggiante al servizio della comunità locale.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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