Polvere di Stelle i 100 anni di Unoaerre

Il 8 maggio 2026 si celebra il centenario di Unoaerre, azienda di gioielleria con sede ad Arezzo. La ricorrenza segna un secolo di attività nel settore, con una storia che si sviluppa attraverso diverse generazioni. La compagnia ha mantenuto una presenza costante nel mercato, producendo gioielli e orologi riconoscibili per il marchio. La celebrazione si svolge con eventi e iniziative dedicate alla storia e ai successi dell’azienda.

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Arezzo, 8 maggio 2026 – . In occasione del suo centenario Unoaerre presenta “Polvere di Stelle”, l’opera immersiva realizzata da Felice Limosani Gli spazi del Palazzo della Fraternita d ei Laici in Piazza Grande faranno da cornice a “Polvere di Stelle”, un’opera immersiva inedita creata dall’artista multidisciplinare Felice Limosani per Unoaerre. L’opera racconta l’oro non solo come metallo prezioso, ma come elemento che ci collega alla storia dell’universo e alla meraviglia della conoscenza. E così l’opera esplora la sua origine cosmica, legata alla fusione di stelle di neutroni: un evento di energia straordinaria che genera la materia di cui siamo fatti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Polvere di Stelle, i 100 anni di Unoaerre Notizie correlate Unoaerre, cent'anni d'oro raccontati con Polvere di StelleÈ nata così «Polvere di Stelle», un’opera immersiva che unisce arte, scienza e immaginazione, e che sarà ospitata negli spazi museali del Palazzo... Ad Arezzo "Polvere di stelle". In mostra i cento anni di Unoaerre IndustriesDa domani fino all’8 giugno il Palazzo della Fraternita dei Laici di Arezzo ospita Polvere di stelle, opera immersiva firmata da Felice Limosani. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Polvere di Stelle, i 100 anni di Unoaerre; Polvere di Stelle: l’oro come origine dell’universo e dell’immaginazione; Ad Arezzo Polvere di stelle. In mostra i cento anni di Unoaerre Industries; Siamo Polvere di stelle, l’astrofisico don Giovanni Sala chiude I Giovedì del Museo a Legnano. Ad Arezzo Polvere di stelle. In mostra i cento anni di Unoaerre IndustriesDa domani fino all’8 giugno il Palazzo della Fraternita dei Laici di Arezzo ospita Polvere di stelle, opera immersiva ... quotidiano.net Siamo Polvere di stelle, l’astrofisico don Giovanni Sala chiude I Giovedì del Museo a LegnanoSarà un incontro sulle origini quello che il 7 maggio alle 21.00 a Palazzo Leone da Perego concluderà il ciclo de I Giovedì del museo 2026. Dagli abituali relatori di questi incontri, gli archeologi ... legnanonews.com Ad Anzola Emilia è in arrivo il Venerdì con Polvere di Stelle a bordo lago Per info 3357000196 - facebook.com facebook