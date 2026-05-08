Polonia allarme ABW | nuove cellule criminali per il sabotaggio russo

Le autorità polacche hanno segnalato un aumento delle attività di cellule criminali coinvolte nel sabotaggio provenienti dalla Russia. Secondo le fonti di intelligence, queste nuove cellule sono composte da professionisti paramilitari che stanno sostituendo i piccoli criminali utilizzati in passato. Le tattiche adottate sono cambiate dopo il fallimento dei tentativi di reclutamento attraverso piattaforme come Telegram, portando a un'operatività più strutturata e specializzata.

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? Punti chiave Come cambiano le tattiche russe dopo il fallimento dei reclutati Telegram?. Chi sono i professionisti paramilitari che stanno sostituendo i piccoli criminali?. Perché le nuove cellule russe non temono più le vittime civili?. Quali infrastrutture europee sono diventate i nuovi bersagli delle cellule criminali?.? In Breve 69 indagini per spionaggio in Polonia tra il 2024 e il 2025.. 62 arresti per attività clandestine registrati tra il 1991 e il 2023.. Nuove cellule russe impiegano ex poliziotti e mercenari per colpire ferrovie ed energia.. Sabotaggi ferroviari polacchi documentati nel novembre scorso per bloccare rifornimenti logistici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Polonia, allarme ABW: nuove cellule criminali per il sabotaggio russo Notizie correlate Iran, allarme cellule dormienti all'estero. Allerta Usa e ItaliaUn segnale criptato, intercettato dall'intelligence americana e diffuso su più frequenze internazionali subito dopo la morte di Ali Khamenei. Cellule “zombie” in laboratorio, la scienza riesce a riportare in vita cellule morte(Adnkronos) – La biologia sintetica segna un punto di svolta nel campo dell'ingegneria genetica grazie alla capacità di ripristinare le funzioni...