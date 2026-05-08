Polifonia musica francese gospel e contaminazioni mediterranee in scena al Museo Ribezzo

Al Museo Ribezzo di Brindisi si terrà la seconda edizione di “Musica al Museo”, una stagione di concerti organizzata dall’ARCoPu e dal Polo BiblioMuseale con il supporto del Ministero della Cultura e della Regione Puglia. La rassegna propone un programma che spazia tra polifonia, musica francese, gospel e contaminazioni mediterranee, offrendo un percorso musicale vario e ricco di sfumature.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

BRINDISI - Torna a Brindisi “Musica al Museo”, seconda edizione della stagione concertistica promossa da ARCoPu Associazione Regionale Cori Pugliesi e Polo BiblioMuseale di Brindisi, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.L’edizione 2026, propone quattro appuntamenti.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate "I Miti e le Donne": appuntamento al Museo RibezzoStefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekend Un mosaico... "Per una volta, parliamo di futuro": al Museo Ribezzo un confronto tra voci del territorioBRINDISI - U“Per una volta, parliamo di futuro”: a Brindisi un confronto aperto sulle prospettive della cittàBrindisi si interroga sul proprio domani...