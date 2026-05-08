Il contratto dell’allenatore con la nazionale statunitense scadrà dopo il prossimo Mondiale del 2026. In vista di questa scadenza, si discute di un possibile rinnovo e di eventuali decisioni future. Intanto, la squadra si prepara alle competizioni in programma, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sul prolungamento del rapporto di lavoro. La situazione rimane aperta, con il tecnico che valuta le opzioni disponibili.

Juve, non solo Alisson! I portieri stranieri nella storia dei bianconeri: volti, eredità e ricordi Massimo Mauro: «Juve, Vlahovic titolare per la Champions. La Roma farà 9 punti» Intervista a Mirko Vucinic: «Lecce-Juve sfida decisiva. Lo scambio con Guarin? Thohir cambiò idea» Conference League: Crystal Palace e Rayo Vallecano volano a Lipsia per una finale inedita che vale il primo titolo europeo Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo».🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pochettino tra il Mondiale 2026 e il ritorno in Champions: futuro svelato?

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