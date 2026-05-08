Su strada, molte persone non considerano i rischi legati alla manutenzione del veicolo, come la condizione degli pneumatici. In particolare, la presenza di pneumatici sporchi o usurati può portare a sanzioni pecuniarie. Le autorità possono intervenire se gli pneumatici non rispettano le normative di legge, verificando eventuali irregolarità durante i controlli di routine. Questi controlli sono effettuati per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Quando si parla di multe stradali, la maggior parte degli automobilisti pensa subito agli eccessi di velocità, all’uso del cellulare o alla guida in stato di ebbrezza. Esistono però violazioni molto meno conosciute del Codice della strada che possono comunque portare a sanzioni economiche anche piuttosto pesanti. Tra queste ci sono comportamenti che molti conducenti sottovalutano completamente nella vita quotidiana: sporcare la carreggiata con fango o detriti trasportati dalle ruote del veicolo oppure procedere a una velocità considerata troppo bassa rispetto al normale flusso della circolazione. Due situazioni apparentemente banali che, secondo la normativa italiana, possono invece rappresentare un rischio concreto per la sicurezza stradale e comportare multe fino a 173 euro.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Pneumatici sporchi, fate attenzione: come ti possono stangare. Cosa si rischia

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