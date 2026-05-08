Playoff Pansa sfida il Vigevano | ‘Dobbiamo isolarci dalle distrazioni

Nel match di playoff, l’allenatore Pansa ha dichiarato che la squadra deve concentrarsi esclusivamente sulla partita, evitando distrazioni. La sfida contro il Vigevano rappresenta un momento importante, e Pansa ha sottolineato la necessità di isolarsi dalle pressioni esterne. Si cerca di capire come gestirà il ritorno emotivo nel suo ex club e quali punti deboli del roster avversario potrebbero essere sfruttati durante la gara.

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? Punti chiave Come farà Pansa a gestire il ritorno emotivo nel suo ex club?. Quali sono i punti deboli del roster di Salieri da colpire?. Perché la difesa di Faenza deve cambiare marcia stasera?. Dove giocheranno i Raggisolaris le prossime partite casalinghe?.? In Breve Vigevano ha dominato il girone A accumulando 56 punti totali.. Roster lombardo include Gajic, Diouf, Corgnati, Zacchigna, Boglio, Verazzo, Mazzantini, Cucchiaro e Fantoma.. Seconda sfida della serie programmata per domenica alle ore 18:00.. PalaCattani indisponibile per incontro nazionale di pallamano, sede Faenza da definire.. Alle ore 21:00 di questa sera, la Tema Sinergie Faenza sfida l’Elachem Vigevano nel PalaElachem per l’apertura dei quarti di finale dei playoff.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Playoff, Pansa sfida il Vigevano: ‘Dobbiamo isolarci dalle distrazioni Notizie correlate Via ai playoff, Pansa carica Faenza: "Vigevano completa, ma noi ambiziosi"Tra amarcord ed emozioni, iniziano i playoff della Tema Sinergie Faenza, di scena alle 21 in casa dell’Elachem Vigevano per la prima sfida dei quarti... Raggi abbonati ai playoff. Ora l’ostacolo VigevanoChe sia dalla porta principale o da quella secondaria, la Tema Sinergie si qualifica sempre ai playoff. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Via ai playoff, Pansa carica Faenza: Vigevano completa, ma noi ambiziosi; Basket serie B, Faenza-Piombino, sfida tra ex allenatori gialloblu. Chi vince trova Vigevano 1955; Via ai playoff Pansa carica Faenza | Vigevano completa ma noi ambiziosi; Seconda categoria: semifinale playoff. Pratovecchio-Fortis Arezzo si gioca domani. Via ai playoff, Pansa carica Faenza: Vigevano completa, ma noi ambiziosiAlle 21 di stasera in Lombardia la gara 1 dei quarti. Il coach: Ai miei ragazzi chiederò di mettere in campo tutto quello che hanno ... ilrestodelcarlino.it The playoffs are underway, and Pansa is excited for Faenza: Vigevano is a complete team, but we're ambitious.Game 1 of the quarterfinals kicks off at 9:00 PM tonight in Lombardy. The coach: I'll ask my players to give it their all. ... sport.quotidiano.net Lega Pallavolo Serie A Femminile. Sol. · Fine. MEGARALLY FINECO Rivediamo insieme questo megarally @finecobank tra @chieri76 e @cuneo_granda_volley in Finale di Playoff Challenge #Volleyball #adv #volley #poweredbyfineco - facebook.com facebook Tra i candidati alla panchina del #Verona nella prossima stagione c’è anche Francesco #Modesto, reduce dalla brillante stagione col #Mantova pilotato dalla zona retrocessione alla lotta per l’ottavo posto e i Playoff. #calciomercato x.com