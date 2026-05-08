Playoff Pansa sfida il Vigevano | ‘Dobbiamo isolarci dalle distrazioni

Da ameve.eu 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match di playoff, l’allenatore Pansa ha dichiarato che la squadra deve concentrarsi esclusivamente sulla partita, evitando distrazioni. La sfida contro il Vigevano rappresenta un momento importante, e Pansa ha sottolineato la necessità di isolarsi dalle pressioni esterne. Si cerca di capire come gestirà il ritorno emotivo nel suo ex club e quali punti deboli del roster avversario potrebbero essere sfruttati durante la gara.

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? Punti chiave Come farà Pansa a gestire il ritorno emotivo nel suo ex club?. Quali sono i punti deboli del roster di Salieri da colpire?. Perché la difesa di Faenza deve cambiare marcia stasera?. Dove giocheranno i Raggisolaris le prossime partite casalinghe?.? In Breve Vigevano ha dominato il girone A accumulando 56 punti totali.. Roster lombardo include Gajic, Diouf, Corgnati, Zacchigna, Boglio, Verazzo, Mazzantini, Cucchiaro e Fantoma.. Seconda sfida della serie programmata per domenica alle ore 18:00.. PalaCattani indisponibile per incontro nazionale di pallamano, sede Faenza da definire.. Alle ore 21:00 di questa sera, la Tema Sinergie Faenza sfida l’Elachem Vigevano nel PalaElachem per l’apertura dei quarti di finale dei playoff.🔗 Leggi su Ameve.eu

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