Piscina panoramica suites bar e area gym ISA Yachts vara il Sea Raider X | il nuovo Gran Turismo da 67 metri

ISA Yachts ha presentato il Sea Raider X, un nuovo Gran Turismo lungo 67 metri, realizzato dal marchio di Palumbo Superyachts. La nave comprende una piscina panoramica, diverse suite, un bar e un’area dedicata alla palestra. La varazione si è svolta ad Ancona, coinvolgendo il team di produzione e i responsabili del progetto. La consegna è prevista nel corso dell’anno.

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ANCONA – Si chiama Sea Raider X il nuovo ISA Gran Turismo da 67 metri varato da ISA Yachts, brand di Palumbo Superyachts. L’imbarcazione rappresenta la nuova ammiraglia della flotta del cantiere. La lunghezza fuori tutto è di 67 metri e il layout si sviluppa su quattro ponti oltre al bilge deck.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Arrivano gli americani e fanno spesa da Isa Yachts: venduto un esemplare di Unica 45M SteelANCONA – Isa Yachts annuncia la vendita del terzo Unica 45M Steel a un cliente americano, confermando il forte apprezzamento del mercato... Charles Leclerc vara “Sedici”, il suo nuovo superyacht Riva: gioiello di 30 metri con esclusiva terrazza sul mareLa Spezia, 8 maggio 2026 – Un gioiello che unisce linee sportive a un’eleganza senza tempo.