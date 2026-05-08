Il regista Mario Martone ha partecipato a Pisa a un ciclo di conferenze presso la Scuola Normale Superiore, intitolato “La Normale delle idee”. L'evento si è svolto l’8 maggio 2026 e ha visto il regista italiano condividere alcune riflessioni sulla sua esperienza nel campo della regia. Martone è uno dei nomi più noti nel panorama cinematografico italiano e ha incontrato un pubblico interessato alle sue attività professionali.

Pisa, 8 maggio 2026 - Uno dei più apprezzati registi italiani, Mario Martone, è ospite del ciclo di conferenze “La Normale delle idee ”, a Pisa, alla Scuola Normale Superiore. “L’universo della regia” è il titolo dell’incontro, martedì 12 maggio alle ore 18, per raccontare i meccanismi che consentono al caleidoscopico mondo davanti alla macchina da presa o sulle tavole del palcoscenico (fatto di un intersecarsi di gesti, ambienti, luci, suoni), di diventare rappresentazione della realtà e proiezione della visione dell’autore. A dialogare con il regista sarà Massimo Fusillo, professore ordinario che al cinema e al suo immaginario, soprattutto letterario, ha dedicato importanti saggi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pisa, Mario Martone racconta l’arte della regia alla Normale in un incontro pubblico

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