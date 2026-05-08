pisa confermati 170mila euro per la carta spesa alle famiglie fragili

A Pisa sono stati confermati 170 mila euro destinati alla Carta Spesa, uno strumento di sostegno per le famiglie fragili. L’iniziativa permette di ricevere un importo di 300 euro per acquisti alimentari e di prima necessità. Per poter accedere ai fondi, bisogna rispettare una soglia ISEE massima stabilita, che varia in base alle regole attuali. La domanda può essere presentata da chi si trova in condizioni di disagio economico.

? Punti chiave Chi può richiedere l'importo di 300 euro per la spesa?. Qual è la soglia ISEE massima per accedere ai fondi?. Come verranno selezionati i beneficiari tra i residenti pisani?. Quando verranno pubblicate le date per presentare la domanda?.? In Breve Contributi di 200 euro per singoli e 300 euro per nuclei di due persone.. Requisito ISEE massimo fissato a 15.000 euro per i residenti pisani.. Beneficiari passati da 482 nel 2023 a 825 nel 2025.. L'assessore Giovanna Bonanno punta al sostegno di anziani e persone sole.. La Giunta comunale di Pisa ha approvato oggi, venerdì 08 maggio 2026, l’erogazione di 170mila euro per la Carta Spesa destinata alle famiglie residenti che vivono momenti di fragilità economica.🔗 Leggi su Ameve.eu

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