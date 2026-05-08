Pirelli cresce grazie agli pneumatici più tech

Nel primo trimestre, Pirelli ha registrato un aumento dell’utile netto del 23,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo i 156,8 milioni di euro. L’EBITDA Adjusted si è attestato a 404,4 milioni di euro, con una crescita dell’1,4%. La società ha mantenuto questa performance nonostante le difficoltà legate alla crisi globale, all’inflazione e alle criticità dell’economia mondiale.

Pirelli chiude il primo trimestre con un utile netto in crescita del 23,3% a 156,8 milioni e un‘ Ebitda Adjusted in crescita dell’1,4% a 404,4 milioni nonostante la crisi globale, l’ inflazione e il quadro economico tutt’altro che roseo. Una resistenza, quella dimostrata dal gruppo che, stando alle parole del vicepresidente Marco Tronchetti Provera, si basa "sull’ High Value (gli pneumatici tecnologicamente avanzati, ndr), con guadagni di quota sia nel car che nel moto" e su un piano di mitigazione avviato in tempo. "I ricavi sono solidi" sottolinea l’ad Andrea Casaluci, anche se frenati dall’effetto cambi e dal deconsolidamento di Däckia (-1,2% a 1.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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