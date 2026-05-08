Piombino rapina alle Poste | fermato il sospettato con il bottino

Un uomo è stato fermato dalle forze dell'ordine dopo aver rapinato una filiale delle Poste a Piombino, portando via una somma di denaro. Secondo le ricostruzioni, il sospettato ha minacciato i dipendenti con un'arma prima di fuggire con il bottino. Le autorità hanno intercettato il sospettato poco dopo l'episodio, che si è verificato nel pomeriggio. La polizia sta proseguendo le indagini per chiarire i dettagli dell'accaduto.

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? Punti chiave Come ha fatto il rapinatore a fuggire dopo l'aggressione?. Quale arma è stata utilizzata per minacciare i dipendenti?. Quanto denaro è stato sottratto durante il colpo?. Dove sono stati intercettati i carabinieri il sospettato?.? In Breve Rapina avvenuta giovedì 7 maggio in via Volta a Piombino.. Il rapinatore ha usato una pistola probabilmente a salve contro i dipendenti.. Il sindaco Francesco Ferrari ha lodato l'intervento tempestivo dei carabinieri.. Sospettato intercettato dai carabinieri in una via limitrofa all'ufficio postale.. Un uomo è stato fermato dai carabinieri di Piombino in una via limitrofa all’ufficio postale di via Volta, dopo che nel pomeriggio di giovedì 7 maggio si era consumata una rapina a mano armata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piombino, rapina alle Poste: fermato il sospettato con il bottino Notizie correlate Piombino, rapina a mano armata alle Poste: uomo fermato poco dopo la fugaPaura e tensione alle Poste di via Volta a Piombino dove è stata messa a segno una rapina a mano armata nel pomeriggio di ieri, giovedì 7 maggio. Leggi anche: Rapina alle poste di Melito e Giugliano: banditi in fuga con il bottino Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Rapina alle Poste in centro, caccia al bandito tra la folla: preso poco dopo dai carabinieri; Piombino, rapina a mano armata alle Poste: uomo fermato poco dopo la fuga; Rapina alle Poste, fermato un giovane; Livorno, ruba all’Esselunga e aggredisce un dipendente: arrestato per rapina impropria. Piombino, rapina armata alle poste: il ladro incastrato da un ragazzino in monopattinoPIOMBINO. Attimi di forte tensione nel centro di Piombino, nel pomeriggio di giovedì 6 maggio, quando un giovane armato di pistola ha fatto irruzione nell’ufficio postale di via Volta. L’episodio si è ... msn.com Italia, rapina a mano armata alle poste. Poi interviene un ragazzino: EroeMomenti di forte paura nel pomeriggio a Piombino, dove un giovane armato ha fatto irruzione nell’ufficio postale di via Volta, minacciando dipendenti e ... thesocialpost.it Scopri il Parco di Punta Falcone, a Piombino, nella Costa degli Etruschi Toscana con il suo promontorio affacciato sul mare, tra il Golfo di Salivoli e Cala Moresca. Qui non si viene solo per ammirare il panorama, tra i più belli del territorio: si viene per cammina - facebook.com facebook