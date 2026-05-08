Pinocchio | a Villa Arrivabene l’incontro Dalle parole al disegno

Martedì 12 maggio alle 16,30 si terrà nella Sala Libero Beghi di Villa Arrivabene un incontro dedicato a “Pinocchio”. L’evento prevede una discussione sulla trasposizione del celebre personaggio nel mondo del disegno, con la partecipazione di esperti e appassionati. La partecipazione è aperta a chi desidera approfondire il rapporto tra il racconto e le sue rappresentazioni artistiche. L’iniziativa si inserisce in un ciclo di incontri dedicati alla letteratura e all’illustrazione.

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Firenze, 8 maggio 2026 — Si svolgerà martedì 12 maggio alle 16,30 - nella Sala Libero Beghi di Villa Arrivabene - l’incontro “Pinocchio. Dalle parole al disegno. Una morale risorgimentale e senza tempo”, promosso dal Circolo culturale Piero Gobetti Firenze, con il patrocinio del Comune di Firenze e del Quartiere 2 Campo di Marte. L’appuntamento propone una lettura originale e attuale del capolavoro di Carlo Lorenzini, in arte Collodi, nel bicentenario della sua nascita. Non una semplice celebrazione di Pinocchio, ma un’occasione per attraversare la dimensione storica, allegorica, letteraria, artistica e sociale di un’opera che continua a parlare al presente, ben oltre l’etichetta di “libro per ragazzi”.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pinocchio: a Villa Arrivabene l’incontro “Dalle parole al disegno” Pinocchio il grande musical Notizie correlate “Aspettando la Fiorentina”, il documentario sarà presentato sabato 28 a Villa ArrivabeneFirenze, 27 febbraio 2026 – Tra le iniziative del centenario della Fiorentina c’è anche il racconto delle origini dalle quali è sorto il club... Leggi anche: “Al Milan si cresce”: dalle parole di Ibrahimovic al segnali dal campo