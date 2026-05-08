Un'area verde di proprietà comunale situata tra viale Diaz e via Sante Tani non risulta mai essere stata inserita nel catasto. Per questa ragione, gli alberi presenti in quella porzione di giardino pubblico non sono stati soggetti a controlli o censimenti ufficiali. Recentemente, sono stati avviati controlli approfonditi sugli alberi di tutta la zona, compresi anche quelli in quest’area finora non registrata.

Un’area verde di proprietà comunale mai registrata al catasto. Ecco perché su quella porzione di giardino pubblico tra viale Diaz e via Sante Tani le alberature non sono mai state censite. Uno dei pini marittimi presenti mercoledì pomeriggio è caduto sul marciapiede lungo la regionale 69 e ha distrutto una macchina, colpendo anche un vicino negozio di strumenti musicali. È questo il quadro della situazione illustrato dal sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini all’indomani dell’incidente che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. "Quello è un lottizzo fatto nel 1979 che soltanto in parte è diventato proprietà comunale con un...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pino caduto, l’area mai censita: "Controlli a tappeto sugli alberi"

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