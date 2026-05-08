Pinamonti-Torino sfida a Napoli e Roma | prezzo alto

Nella sessione di mercato, il trasferimento di Pinamonti al Torino ha generato discussioni tra le squadre di Napoli e Roma. La trattativa ha coinvolto anche i club di Sassuolo e Torino, portando a confronti diretti e a un aumento del valore dell’attaccante. La questione ha attirato l’attenzione su possibili complicazioni legate ai costi e alle condizioni contrattuali, con le parti che cercano di definire gli accordi finali.

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Il mercato entra anche nella sfida tra Torino e Sassuolo. Domani i granata ospiteranno la squadra neroverde, ma l’attenzione non sarà rivolta soltanto al campo. Tra i giocatori da seguire c’è infatti Andrea Pinamonti, nome già finito nei ragionamenti del club piemontese per la prossima stagione. Il Torino potrebbe cambiare molto in attacco. Il futuro di Giovanni Simeone, Duvan Zapata e Ché Adams resta incerto. Per motivi diversi, tutti e tre potrebbero essere al centro di valutazioni estive. Da qui l’idea del ds Gianluca Petrachi. Ricostruire il reparto con profili più giovani, possibilmente italiani, capaci di aprire un nuovo ciclo. Pinamonti rientra perfettamente in questo tipo di progetto.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Pinamonti-Torino, sfida a Napoli e Roma: prezzo alto Notizie correlate Calciomercato Napoli: gli azzurri irrompono nella corsa per Alajbegovic! Sfida a Milan e Roma, ecco il prezzo per acquistarloCalciomercato Napoli: gli azzurri irrompono nella corsa per Alajbegovic! Sfida a Milan e Roma, ecco il prezzo per acquistarlo Calciomercato Lazio,... Leggi anche: Inflazione, il prezzo più alto della guerra in Iran lo paga l’Italia: impatto più alto che in qualsiasi altro Paese Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Perché Pinamonti non gioca titolare Sassuolo-Milan: infortunio o scelta tecnica? È in panchina? Il motivo dell'assenza; Calciomercato Torino, La Stampa: Pinamonti obiettivo per il nuovo attacco; Torino-Sassuolo, le probabili formazioni della partita di Serie A; Sassuolo, cosa filtra sulle condizioni di Berardi! Su Bakola e la gestione di Nzola e Pinamonti…. Idea Pinamonti come vice Hojlund, ma occhio al Torino: è la prima scelta per l'attaccoDomani il Torino ospita il Sassuolo in una sfida che intreccia anche diversi scenari di mercato. Tra gli obiettivi principali dei granata c’è Andrea Pinamonti Domani il Torino ospita il Sassuolo in un ... tuttonapoli.net Probabili formazioni Torino-Sassuolo: cosa filtra su Casadei e Pinamonti, ok Vlasic e BerardiProbabili formazioni Torino Sassuolo - Le possibili scelte di formazione di D'Aversa e Grosso per Torino-Sassuolo della 36^ giornata ... fantamaster.it Sassuolo: col Torino in dubbio Berardi e Idzes. Nel tridente d'attacco ballottaggio tra Nzola e Pinamonti #ANSA - facebook.com facebook