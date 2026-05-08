Pilates con mamma a Baronissi | l' iniziativa al Parco del Ciliegio

Da salernotoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani alle 10.30, al Parco del Ciliegio di Baronissi, si terrà un evento dedicato al Pilates, pensato per le mamme e i loro bambini. L'iniziativa si svolgerà all'aperto e prevede una sessione di esercizi guidata, offrendo l'opportunità di praticare attività fisica in un ambiente naturale. La partecipazione è aperta a tutte le mamme interessate a condividere un momento di movimento e relax con i loro figli.

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Una mattinata davvero speciale, quella in programma domani, 9 maggio, alle 10.30, presso il Parco del Ciliegio di Baronissi. "Pilates con mamma": questo il titolo dell'iniziativa promossa dal Comune di Baronissi in collaborazione con l’Asd Accademia Sportiva. Un momento pensato per condividere.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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parco del ciliegio pilates con mamma aBaronissi, Pilates con Mamma al Parco del Ciliegio per la Festa della MammaSport, benessere e condivisione nel verde. Sabato 9 maggio alle ore 10:30 il Parco del Ciliegio di Baronissi ospiterà l’iniziativa Pilates con Mamma. zon.it

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