Pilates con mamma a Baronissi | l' iniziativa al Parco del Ciliegio

Domani alle 10.30, al Parco del Ciliegio di Baronissi, si terrà un evento dedicato al Pilates, pensato per le mamme e i loro bambini. L'iniziativa si svolgerà all'aperto e prevede una sessione di esercizi guidata, offrendo l'opportunità di praticare attività fisica in un ambiente naturale. La partecipazione è aperta a tutte le mamme interessate a condividere un momento di movimento e relax con i loro figli.

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Una mattinata davvero speciale, quella in programma domani, 9 maggio, alle 10.30, presso il Parco del Ciliegio di Baronissi. "Pilates con mamma": questo il titolo dell'iniziativa promossa dal Comune di Baronissi in collaborazione con l’Asd Accademia Sportiva. Un momento pensato per condividere.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Baronissi, “Pilates con Mamma” al Parco del Ciliegio per la Festa della Mamma Leggi anche: Baronissi, torna l’Hanami al Parco del Ciliegio: al via il concorso fotografico 2026 Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Pilates con mamma a Baronissi: l'iniziativa al Parco del Ciliegio; Baronissi, Pilates con Mamma al Parco del Ciliegio per la Festa della Mamma; Baronissi Pilates con Mamma al Parco del Ciliegio per la Festa della Mamma. Baronissi, Pilates con Mamma al Parco del Ciliegio per la Festa della MammaSport, benessere e condivisione nel verde. Sabato 9 maggio alle ore 10:30 il Parco del Ciliegio di Baronissi ospiterà l’iniziativa Pilates con Mamma. zon.it PRIMAVERA MUSICALE: SABATO "AROUND THE BLUES" Sabato 9 maggio alle 21 secondo appuntamento con la Primavera Musicale di Bareggio. Il parco del Vecchio Ciliegio (via Primo Maggio) ospiterà il concerto "Around the Blues: il Blues dalle origini facebook