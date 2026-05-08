Nell'ultima puntata di Run2u, il canale YouTube di OA Sport, è stato ospite Pietro Riva, maratoneta e mezzofondista piemontese. Durante l'intervista, Riva ha affrontato vari temi, tra cui le sfide legate alle differenze genetiche e le prestazioni di atleti africani. Ha anche commentato la possibilità di vedere un atleta di nome Battocletti competere in maratona, ritenendo che sarebbe un risultato di rilievo.

Pietro Riva è stato l’ospite dell’ultima puntata di Run2u, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il maratoneta e mezzofondista piemontese si è raccontato a 360° tra risultati del presente e obiettivi per il futuro, anche a lungo termine. L’atleta classe 1997, che si trova in Francia dal 27 aprile con la squadra e il suo allenatore Stefano Baldini, è reduce da un grande risultato nella maratona di Rotterdam. “ La mia seconda maratona l’ho chiusa in 2:06.46, quarta prestazione all-time per un italiano. Sicuramente la grande soddisfazione personale è tanta non tanto per il tempo, ma per il percorso che ho fatto. Il 21 maggio di un anno fa sono stato operato al tendine d’Achille quindi arrivare meno di un anno dopo a correre sotto il primato personale è una sfida vinta.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pietro Riva: “Non dobbiamo porci l’alibi della genetica nel confronto con gli africani. Battocletti in maratona? Sarebbe top”

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