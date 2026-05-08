Pierpaolo Addesi | Alex Zanardi ha acceso una luce sul paraciclismo Resta un faro lo sento vivo

Da oasport.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pierpaolo Addesi, tecnico della nazionale di paraciclismo, è stato intervistato nell’ultima puntata di OA Focus, trasmessa sul canale Youtube di OA Sport. Durante l’intervista, ha parlato di Alex Zanardi, sottolineando il ruolo che ha avuto nel paraciclismo e affermando che rimane una figura di riferimento ancora oggi.

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Pierpaolo Addesi, tecnico della nazionale di paraciclismo, è stato l’ospite dell’ultima puntata di OA Focus, in onda sul canale Youtube di OA Sport. La morte di Alex Zanardi è stata un momento pesante per il mondo dello sport paralimpico, e non, italiano. Anche per questo motivo è fondamentale il ricordo di chi ha preso per mano l’ex pilota bolognese nel mondo delle hand-bike. Il primo punto all’ordine del giorno, come detto, è stato il ricordo di Alex Zanardi: “Quando penso ad Alex, perché per me è ancora vivo qui con noi, penso ad un faro. Una luce che si è accesa quando è arrivato.  Ricordo ancora nel 2008 la prima volta che è venuto a trovarci in un ritiro e ci siamo conosciuti, per poi iniziare la sua attività nel 2009.🔗 Leggi su Oasport.it

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