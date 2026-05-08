Picierno a TPI | Fermiamo i leader incendiari O il mondo andrà in cenere

L’onorevole Picierno ha dichiarato a TPI che è necessario fermare i leader che alimentano il conflitto, altrimenti il mondo rischia di finire in cenere. Nel frattempo, l’amministratore delegato di una grande società energetica ha espresso il desiderio di sospendere il bando al GNL proveniente dalla Russia. Queste dichiarazioni si inseriscono in un quadro di tensioni legate alle questioni energetiche e geopolitiche internazionali.

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Onorevole Picierno, l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, auspica la sospensione del bando al Gnl (gas naturale liquefatto) proveniente dalla Russia. La Commissione ha subito respinto l’ipotesi. Ma, vista la crisi energetica in cui ci stiamo addentrando, possiamo davvero permetterci di fare a meno del gas russo nell’Ue? «Finché il Cremlino perseguirà nel suo disegno criminale di aggressione, non vedo ragioni per allentare o sospendere le sanzioni. Il bando al Gnl russo non è dovuto solo ad un sentimento di solidarietà verso l’Ucraina e il suo legittimo governo, ma è parte del nucleo della politica estera europea. Stiamo vedendo con i nostri occhi, in questi ultimi mesi, ciò che prevedevamo: assecondare le mire imperiali di Putin ha offerto licenza di uccidere il diritto internazionale in ogni angolo del pianeta».🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Picierno a TPI: “Fermiamo i leader incendiari. O il mondo andrà in cenere” Notizie correlate Leggi anche: Jan-Werner Müller a TPI: “Agli elettori europei non piacciono i leader vicini a Trump” Non può esserci spazio per chi vuole portare nel mondo il disordine globale, dice Pina PiciernoPina Picierno è una dei pochi e coraggiosi politici italiani ad aver fatto seguire i fatti alle parole di solidarietà.