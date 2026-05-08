Piccoli agricoltori | tre appuntamenti tra musei e natura a Parma

A Parma si svolgeranno tre eventi dedicati ai piccoli agricoltori, unendo musei e natura. Le attività permetteranno ai bambini di scoprire come si coltiva il pomodoro e di conoscere i segreti dei funghi e del produzione del vino. Gli incontri sono rivolti a un pubblico giovane e si terranno in diverse location della città, offrendo occasioni pratiche e didattiche legate al mondo agricolo.

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? Domande chiave Come possono i bambini imparare il ciclo del pomodoro toccando la terra?. Dove si svolgeranno le attività dedicate ai segreti dei funghi e del vino?. Chi guiderà i piccoli esploratori attraverso i percorsi sensoriali nei musei?. Come funziona il percorso digitale con la mascotte Parmigiana Jones?.? In Breve 10 maggio Museo del Pomodoro a Corte di Giarola con Elena Ganazzoli. 17 maggio Rocca Sanvitale a Sala Baganza con le Cantine Moroni Zucchi. 24 maggio Museo del Fungo a Borgo Val di Taro con Alberto Bruni. Percorso Kids gratuito per ragazzi fino a 14 anni con mascotte Parmigiana Jones. Il 10 maggio prossimo, presso il Museo del Pomodoro a Corte di Giarola, Elena Ganazzoli aprirà le porte della sua azienda agricola Masabò per un incontro con i bambini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piccoli agricoltori: tre appuntamenti tra musei e natura a Parma Notizie correlate Cesena ospita il Biodiversy Fest: al museo dell'ecologia tre appuntamenti dedicati a benessere, scienza e naturaLa biodiversità come chiave per ripensare il rapporto tra uomo, ambiente e comunità: nasce da questa consapevolezza il “BiodiversyFest 2026 –...