Piazza del Plebiscito al ritmo di musica napoletana per Papa Leone |VIDEO

In piazza del Plebiscito si è svolto uno spettacolo musicale dedicato a Papa Leone XIV, con brani di musica napoletana. L’evento ha rappresentato la terza e ultima fase della visita del Papa a Napoli e Pompei, in occasione del primo anniversario del suo pontificato. Numerosi spettatori hanno partecipato all’iniziativa, che si è svolta in una cornice all’aperto e ha coinvolto vari artisti locali.

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