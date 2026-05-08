Piazza del Plebiscito al ritmo di musica napoletana per Papa Leone |VIDEO
In piazza del Plebiscito si è svolto uno spettacolo musicale dedicato a Papa Leone XIV, con brani di musica napoletana. L’evento ha rappresentato la terza e ultima fase della visita del Papa a Napoli e Pompei, in occasione del primo anniversario del suo pontificato. Numerosi spettatori hanno partecipato all’iniziativa, che si è svolta in una cornice all’aperto e ha coinvolto vari artisti locali.
Uno show musicale per Papa Leone XIV è andato in scena in piazza Plebiscito per la terza e ultima tappa della visita a Napoli (e Pompei) in occasione del primo anno del suo Pontificato. Canzoni della tradizione napoletana, mixate con alcuni successi internazionali. Come è possibile vedere dal.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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