Pianofestival Spring 2026 | 11 concerti nella chiesa dell' Immacolata
A Aversa, dal 10 maggio al 28 giugno, si svolgerà il “Pianofestival Spring 2026” con un totale di 11 concerti nella chiesa dell’Immacolata. La rassegna presenta spettacoli di musica che si terranno in uno spazio religioso della città. L’evento coinvolge diversi artisti e si svolge nel corso di quasi due mesi. La chiesa ospiterà gli appuntamenti in questa fase primaverile e estiva.
Ad Aversa torna la grande musica con il “Pianofestival Spring 2026”, rassegna concertistica in programma dal 10 maggio al 28 giugno presso la Chiesa dell’Immacolata. L’iniziativa unirà arte, cultura e solidarietà: il ricavato dei concerti sarà infatti destinato al progetto “L’Arte aiuta l’Arte”.🔗 Leggi su Casertanews.it
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