Piano spiagge incontro con i Comuni in capitaneria

Nella sala conferenze della Capitaneria di porto di Messina si è svolto un incontro tra i rappresentanti dei Comuni costieri del Compartimento marittimo di Messina. La riunione ha avuto come obiettivo il coordinamento delle attività relative all’imminente apertura della stagione balneare 2026. Durante l’incontro sono stati discussi aspetti organizzativi e di sicurezza per la prossima stagione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Presso la sala conferenze della Capitaneria di porto di Messina, si è tenuta una riunione con i rappresentanti dei Comuni costieri ricadenti nel Compartimento marittimo di Messina, finalizzata al coordinamento delle attività connesse all’imminente avvio della stagione balneare 2026. L’incontro.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Lazio e Capitaneria: nuovo piano per blindare la sicurezza delle coste? Cosa sapere L'assessore Ciacciarelli e il comandante Nicastro si sono incontrati a Civitavecchia il 29 aprile. Allarme Mare Libero aps: "Con le fusioni tra comuni più concessioni e solo il 10% di spiagge libere"La possibile fusione tra comuni costieri abruzzesi, a cominciare da quella di Pescara e Montesilvano (città costiere) con Spoltore, potrebbe avere un... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Spiagge, via libera al Piano degli arenili di Latina: voto unanime in Consiglio; Piano spiaggia di Mondello, le bacchettate degli uffici all’Amministrazione Comunale; Mare di Roma, per l'addio al lungomuro non ci sono più scuse: dopo 20 anni arriva la svolta per le spiagge di Ostia; Palchi gratis per i comizi e piano di disinfestazioni. Spiagge a Messina: piano straordinario contro l’abusivismo e nuove regole per il demanioLa Capitaneria di Porto annuncia un censimento per rimuovere verricelli e trattori illegali dagli arenili; stabiliti nuovi standard per i corridoi di lancio e l'accessibilità dei disabili in vista del ... msn.com Spiagge, ecco le regole. Stop alle proroghe e addio al lungomuroArriva il via libera dalla giunta Gualtieri del Piano di utilizzazione degli arenili, il Pua, che ora sarà portato al voto in Assemblea capitolina. Il provvedimento varato ieri ... ilmessaggero.it Via libera al piano di pulizia spiagge sulla Costa Sud e sulla battigia dell'Arenella. Operazioni al via da martedì prossimo - facebook.com facebook