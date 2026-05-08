Piano delle periferie si accelera sui lavori

La giunta Ghergo ha deciso di accelerare i lavori di riqualificazione nelle aree periferiche della città, concentrando gli interventi in quartieri come Moscano, Attiggio, Campodonico e Albacina. Il piano prevede un intervento massiccio volto a migliorare le condizioni di queste zone, con un cronoprogramma più rapido rispetto alle fasi iniziali. Le risorse saranno indirizzate principalmente alla riqualificazione urbana e alle infrastrutture locali.

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La giunta Ghergo accelera sulla riqualificazione delle periferie con un piano massiccio che mette al centro Moscano, Attiggio, Campodonico e Albacina. L’investimento complessivo per la sola frazione di Moscano supera il milione di euro, destinato a risolvere criticità strutturali attese da decenni. I cantieri puntano a mettere in sicurezza l’accesso al borgo attraverso tre direttrici: il consolidamento del versante colpito da una storica frana, la regimazione delle acque e il completamento della rete fognaria con depuratore dedicato. Agli iniziali 630 mila euro si sono aggiunti 150 mila euro dall’Unione Montana e un ulteriore stanziamento comunale di 300 mila euro per la sistemazione definitiva della carreggiata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piano delle periferie, si accelera sui lavori Il Piano Invisibile che Decide Dove Vivrai (e Quanto Pagherai) – Nessuno te lo dice Notizie correlate L'esecutivo accelera su taglio delle tasse, Piano Casa e lavoroIl governo Meloni va avanti sull'agenda economica con l'obiettivo di tagliare le tasse e rafforzare la crescita. Il Pd sui lavori Aca e lo stop idrico: "Si spieghi perché non si è deciso di svolgerli nei giorni di chiusura delle scuole"Se l’intervento Aca sull’Acquedotto Giardino che comporterà la sospensione idrica in 22 Comuni è importante, altrettanto importante per i consiglieri... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Piano delle periferie, si accelera sui lavori; Il piano casa: Roma penalizzata, ignorata la deurbanizzazione; IPER - Festival delle Periferie 2026; Tempera, approvata la riqualificazione degli spazi esterni del centro sociale. Piano delle periferie, si accelera sui lavoriLa giunta Ghergo accelera sulla riqualificazione delle periferie con un piano massiccio che mette al centro Moscano, Attiggio, Campodonico ... ilrestodelcarlino.it PIano City, 250 concerti in 140 spazi di Milano: La musica è per tuttiDal 15 al 17 esibizioni dal centro alle periferie. Con Armonia di comunità le note entrano anche a San Vittore e Casa Jannacci ... milano.repubblica.it Addio al "lungomuro" di Ostia: la Giunta approva il nuovo Piano Arenili. Più spiagge libere e gare per i balneari https://canaledieci.it/2026/05/07/addio-al-lungomuro-di-ostia-la-giunta-approva-il-nuovo-piano-arenili-piu-spiagge-libere-e-gare-per-i-balneari/ - facebook.com facebook Giorgia Meloni ha annunciato in pompa magna 10 miliardi per il Piano Casa, ma dopo una settimana dall’approvazione in Consiglio dei Ministri non c’è ancora alcun documento e dei fondi non c’è traccia. Giorgia, forse è arrivato il momento di andare a… cas x.com