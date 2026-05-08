Il governo ha deciso di interrompere la corsia preferenziale prevista dal Piano Casa, ripristinando i vincoli delle Soprintendenze sui permessi di ristrutturazione. Con questa modifica, i tempi per ottenere le autorizzazioni potrebbero aumentare, poiché le Soprintendenze avranno nuovamente un ruolo decisionale più deciso. La conferma del potere di queste autorità si inserisce in un decreto che ridefinisce le procedure e le restrizioni legate agli interventi edilizi.

? Domande chiave Come cambieranno i tempi per ottenere i permessi di ristrutturazione?. Perché il potere delle Soprintendenze è stato confermato nel decreto?. Quali sono le conseguenze del taglio ai fondi per la morosità?. Chi subirà i maggiori rischi economici dai nuovi vincoli edilizi?.? In Breve Taglio di 18 milioni di euro sul fondo per la morosità gestito da Landolfi e Latour.. Conferenza di servizi con termine massimo di 40 giorni per le autorizzazioni amministrative.. Riuscito compromesso tra Salvini e Giuti dopo riunione tecnica tra Palazzo Chigi e Mit.. Iter legislativo del decreto 662026 si sposterà a breve presso la Camera dei deputati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piano Casa: stop alla corsia veloce, tornano i vincoli delle Soprintendenze

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