Piano casa in Gazzetta | ecco cosa cambia per ristrutturazioni e bonus

Nella Gazzetta Ufficiale di ieri sera è stato pubblicato il decreto legge n. 662026, noto come Piano casa. Il provvedimento riguarda modifiche alle norme sulle ristrutturazioni e sui bonus edilizi. Il testo introduce novità specifiche che riguardano il settore delle costruzioni e delle ristrutturazioni edilizie, con dettagli che entreranno in vigore secondo le disposizioni previste dal decreto stesso.

È atterrato ieri sera in Gazzetta Ufficiale il decreto legge (n. 662026) sul Piano casa targato Meloni. Ma il testo definitivo, che ha incassato semaforo verde dalla Ragioneria, porta qualche novità rispetto a quello entrato in Consiglio dei ministri: ha assorbito, infatti, le modifiche nate dopo le frizioni tra i ministri Salvini e Giuli, proprio nel cdm di giovedi scorso. Oggetto del contendere, il ruolo delle soprintendenze, che il primo testo approdato sul tavolo del Cdm aveva fortemente ridimensionato nel capitolo della gestione degli investimenti di edilizia residenziale pubblica e sociale. Al suono di «io le soprintendenze le raderei al suolo», il vicepremier e leader del Carroccio aveva tentato di difendere il testo dalle ire del ministro della Cultura che aveva protestato: «Non le processeremo!».🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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