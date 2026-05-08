Piacenza donna trovata morta in casa | uccisa a coltellate fermato il marito

A Piacenza, una donna di 55 anni è stata trovata senza vita all’interno della propria abitazione. La donna, di nazionalità macedone, è deceduta a seguito di ferite da arma da taglio. Il marito, anche lui di nazionalità macedone e di 60 anni, è stato fermato come sospettato del reato. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

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Piacenza, 8 mag. (Adnkronos) - Femminicidio a Piacenza. Una donna di 55 anni, macedone, è stata trovata morta in casa: fermato il marito, connazionale, 60enne. A dare l'allarme una chiamata arrivata al 112 intorno alle 15.30. Dalle prime informazioni la donna sarebbe stata uccisa con un'arma da taglio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Piacenza, donna trovata morta in casa: uccisa a coltellate, fermato il marito Notizie correlate Piacenza, donna trovata morta in casa: uccisa a coltellate, si cerca il marito(Adnkronos) – Una donna di 55 anni, macedone, è stata trovata morta in casa a Piacenza. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Piacenza, donna trovata morta in casa: uccisa a coltellate, si cerca il marito; Donna uccisa in casa a Piacenza, ricercato il marito; Mamma scomparsa con i due figli di 14 e 16 anni: trovata l'auto parcheggiata; Anziana trovata morta in casa, sul suo corpo tracce di sangue: disposta l'autopsia. Femminicidio a Piacenza, donna trovata morta in casa: fermato il marito dopo la fugaDonna di 55 anni trovata senza vita nel suo appartamento: il marito avrebbe confessato il delitto al telefono prima di fuggire. Indagini in corso da parte dei carabinieri. notizie.it Femminicidio a Piacenza, donna trovata morta accoltellata in casa: marito arrestato al cimiteroFemminicidio a Piacenza: una donna è stata trovata morta in casa, caccia al marito che avrebbe confessato al telefono il femminidio ... virgilio.it Una donna di 56 anni trovata morta in un appartamento a Piacenza - facebook.com facebook Piacenza, accoltella la moglie e chiama i soccorsi: “L’ho uccisa io”, poi svanisce nel nulla x.com