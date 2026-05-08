Pezzi romantici protagonista il duo composto da Patrizio Scarponi al violino e Giuseppe Pelli al pianoforte

Sabato 9 maggio alle 17.30 si svolgerà un concerto da camera ad Arezzo, con il duo formato da Patrizio Scarponi al violino e Giuseppe Pelli al pianoforte. L’evento si inserisce nella serie di appuntamenti musicali programmati nella città e si terrà in una location dedicata agli eventi culturali. La scaletta sarà composta da pezzi romantici, con l’obiettivo di offrire un momento di musica intima e coinvolgente per il pubblico presente.

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Arezzo, 8 maggio 2026 – Sabato 9 maggio, alle ore 17.30, prosegue la rassegna di concerti da camera alla CaMu - Casa della Musica di Arezzo (piazza Grande) a cura dell’Associazione le 7 Note con l'appuntamento Pezzi romantici, che vede protagonista il duo composto da Patrizio Scarponi al violino e Giuseppe Pelli al pianoforte. Il programma musicale si apre con Quattro pezzi romantici per violino e pianoforte, op. 75 di Antonin Dvoràk, per poi proseguire con Notturne Op. 51, no. 3 di Jean Sibelius. Spazio, quindi, alla Sonata No. 1 Op. 8 di Edvard Grieg e a Nigun Baal Shem di Ernest Bloch. Violinista di fama internazionale formatosi al Conservatorio di Perugia, Patrizio Scarponi ha ricoperto ruoli di primo piano nelle principali orchestre italiane.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pezzi romantici, protagonista il duo composto da Patrizio Scarponi al violino e Giuseppe Pelli al pianoforte Notizie correlate Duo Sax e Pianoforte in concerto per Musica al CentroArezzo, 10 marzo 2026 – Duo Sax e Pianoforte in concerto per Musica al Centro, appuntamento a Sansepolcro Auditorium di Santa Chiara - Domenica 15... I Concerti di Golfo Mistico al Chiatamone - le ultime due sonate di Beethoven per violino e pianoforteSabato 11 aprile alle ore 18, nella Chiesa delle Crocelle al Chiatamone, ultimo concerto della stagione 20252026.