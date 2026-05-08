Pescara burlesque festival 2026 con Candy Rose

Il Pescara Burlesque Festival 2026 si prepara a portare sulla costa adriatica un evento internazionale dedicato all’arte del burlesque. La manifestazione, che si svolgerà nella città, vedrà la partecipazione di artisti provenienti da diversi paesi e includerà performance, workshop e spettacoli dal vivo. Tra gli ospiti annunciati figura anche Candy Rose, una delle performer più conosciute nel settore. L’evento si svolgerà nel corso di diversi giorni e coinvolgerà anche il pubblico locale.

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Il Pescara burlesque festival è l’evento internazionale che porta sulla costa adriatica il fascino senza tempo del burlesque, trasformando la città di Pescara in un palcoscenico di arte e seduzione. Sabato 16 maggio, al teatro Cavour, si terrà la seconda edizione, tra lustrini e corsetti.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Leggi anche: Al via il Neapolis Burlesque Queen Festival 2026 Leggi anche: Il 10 e 11 aprile la sesta edizione del Sicily Burlesque Festival: arte, creatività e spettacolo Panoramica sull’argomento Al via il Neapolis Burlesque Queen Festival 2026Sabato 14 marzo alle ore 20.30, presso il teatro Il Piccolo di Fuorigrotta si terrà la V edizione del Neapolis Burlesque Queen Festival, l’appuntamento internazionale di burlesque prodotto Candy Bloom ... napolitoday.it Torna il Neapolis Burlesque Queen Festival 2026NAPOLI (di Raffaele De Lucia) – Torna puntuale anche quest’anno il Neapolis Burlesque Queen Festival. Giunto alla V edizione, anche quest’anno sarà ospitato il prossimo 14 marzo alle 20,30 dal Teatro ... napolivillage.com