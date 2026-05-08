A Perugia, il reggente ha deciso di occuparsi personalmente di tutti i fascicoli antimafia, lasciando la gestione a chi precedentemente si occupava delle indagini. Questa scelta si verifica in un momento di transizione, dopo l'addio di un ex presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Non sono stati forniti dettagli sui motivi di questa decisione, né su eventuali modifiche nelle strategie investigative che potrebbero seguire.

? Punti chiave Perché il reggente ha deciso di gestire personalmente tutti i fascicoli?. Come cambieranno le indagini antimafia dopo l'addio di Raffaele Cantone?. Chi coordinerà i nuovi reparti dedicati alle fasce deboli e vulnerabili?. Quali osservazioni possono bloccare il nuovo piano organizzativo della Procura?.? In Breve Iannarone assorbe il 100% dei fascicoli del gruppo I per garantire continuità investigativa.. Massimo Casucci gestisce turni, Gemma Miliani coordina i VPO, Mario Formisano guida il gruppo IV.. Il provvedimento del 30 aprile 2026 prevede sette giorni per eventuali osservazioni ufficiali.. La riorganizzazione segue il trasferimento di Cantone a Salerno e il pensionamento di Petrazzini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia, il reggente Iannarone tiene i fascicoli antimafia

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