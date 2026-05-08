Persiani commissario | Il murale realizzato da ’MrSavethewall’? Servirà per le frane

Un murale realizzato dall’artista noto come ’Mr.Savethewall’ è stato oggetto di discussione da parte di un commissario. La sua funzione principale, secondo quanto riferito, sarà quella di contribuire a prevenire le frane nella zona interessata. La creazione artistica ha suscitato attenzione per essere più di una semplice opera d’arte, ma un elemento che si integra nel contesto urbano con un obiettivo pratico.

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di Alfredo Marchetti Un’idea che ha il sapore di avanguardia, l’arte a sostegno della città, il passaggio da opera a vero e proprio tessuto cittadino. Il muro di ’Mr.Savethewall’, finanziato con 100mila euro dal Comune e rimosso dal pontile di Marina di Massa all’ex mercato delle Jare, sarà utilizzato, in caso di frane in collina, come muro di contenimento. Lo ha annunciato il sindaco Francesco Persiani, il quale fa il punto sulla nomina a commissario straordinario, il futuro della parte finale del pontile crollato a causa dell’impatto con la Guang Rong a fine gennaio del 2025, la riqualificazione della piazza che potrà riprendere dopo lo stallo causato dai lavori per il trasferimento della nave a Livorno.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Persiani commissario: "Il murale realizzato da ’Mr.Savethewall’? Servirà per le frane" Notizie correlate Piccoli street artist crescono, a Cattolica il murale realizzato dai bimbi della scuola dell’infanzia VentenaIl vicesindaco Vaccarini: “Investiamo molto sull’educazione artistica e sulle varie forme di arte sin da quando sono così piccoli. Brescianini si racconta: «Sapevo che alla Fiorentina c’era da rimboccarsi le maniche. Gasperini un fenomeno, ho imparato tanto da lui. Con Spalletti ho realizzato un sogno»Nico Paz Inter, il prezzo non preoccupa Oaktree: la sua volontà può essere decisiva! 2 gli indiziati a partire Modric Milan, il rinnovo si avvicina:...