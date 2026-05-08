Perseguita una commessa condanna a un anno

Una persona è stata condannata a un anno di reclusione per aver perseguitato una commessa. Per diverse settimane, l'individuo si è presentato davanti al negozio, restando immobile e fissando costantemente la stessa posizione. La presenza è stata costante nel tempo e si è protratta nel corso delle giornate, creando un comportamento considerato persecutorio. La sentenza è stata emessa dopo aver accertato le ripetute occasioni in cui l’imputato ha seguito e osservato la vittima.

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Per settimane lo ha visto lì, fermo, immobile, davanti al negozio. Sempre nello stesso punto, sempre con lo sguardo addosso. "Mi fissava", ha raccontato. All’inizio era solo disagio, poi è diventata paura. Fino alla sera d’estate in cui l’incubo ha preso forma. La vittima è una commessa di 23 anni di Varese. L’imputato, un ventunenne tunisino, ora condannato a un anno di reclusione per atti persecutori. Ma lui, nel frattempo, è sparito. Tutto comincia nell’estate scorsa, in piazza XX Settembre. Il giovane si presenta ogni giorno davanti al negozio dove la ragazza lavora. Non entra, non parla. Sta lì. E guarda. Ore intere. Giorno dopo giorno, per settimane.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Perseguita una commessa, condanna a un anno Notizie correlate Leggi anche: Stalker perseguita le vicine. Denunciato da una studentessa, scatta la condanna di un mese In carcere per quasi un anno per una rapina mai commessa: 24enne assolto a NapoliNel corso del processo è stato dimostrato che l'imputato conosceva la presunta vittima e che non c'è mai stata alcuna rapina. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Perseguita una commessa, condanna a un anno; Perseguita commessa di una gioielleria del centro, alla sbarra per molestie e minacce. Perseguita una commessa, condanna a un annoPer settimane lo ha visto lì, fermo, immobile, davanti al negozio. Sempre nello stesso punto, sempre con lo sguardo ... ilgiorno.it Perseguita commessa di una gioielleria del centro, alla sbarra per molestie e minaccePerseguita commessa di una gioielleria del centro, alla sbarra per molestie e minacce. Tribunale - Più volte sarebbe piombato nel negozio, costringendola a rifugiarsi nel retrobottega ... tusciaweb.eu La “nemesi” del Maestro mi perseguita anche al ristorante! - facebook.com facebook