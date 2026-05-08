A Pergine, un monopattino è stato sequestrato dopo essere stato modificato per raggiungere i 40 kmh, superando i limiti consentiti. Gli agenti hanno individuato la manomissione attraverso controlli tecnici e verifiche sul motore. Chi supera i limiti di velocità può ricevere sanzioni amministrative e il sequestro del mezzo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La polizia ha inoltre multato il proprietario per aver alterato un veicolo destinato alla mobilità personale.

? Domande chiave Come hanno fatto gli agenti a scoprire la modifica al motore?. Quali sono le sanzioni previste per chi supera i limiti?. Perché il mezzo è stato sequestrato immediatamente dalla polizia?. Quanto aumenta il rischio per i pedoni con questa velocità?.? In Breve Limite legale di 20 kmh superato dal mezzo a Pergine Valsugana.. Sanzione pecuniaria di 200 euro inflitta al proprietario del veicolo.. Ritiro immediato del monopattino manomesso dalle strade del territorio locale.. Aumento del rischio per i pedoni nelle aree urbane e pedonali.. La polizia locale Alta Valsugana ha sequestrato un monopattino elettrico a Pergine Valsugana dopo aver rilevato una velocità di 40 chilometri orari durante un controllo stradale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pergine: sequestrato monopattino manomesso a 40 km/h, scatta la multa

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