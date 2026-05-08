Uno studio recente ha rilevato un legame tra perdita dell'olfatto e un incremento del rischio di problemi cardiaci e cerebrali. In particolare, le persone con anosmia mostrano una maggiore probabilità di sviluppare condizioni cardiovascolari rispetto a chi mantiene un senso dell'olfatto normale. La ricerca si concentra su un gruppo di soggetti e analizza le associazioni tra deficit olfattivo e fattori di rischio legati alla salute del cuore e del cervello.

Il naso non serve solo a respirare, percepire i profumi e proteggere le vie aeree, ma in alcuni casi può diventare una vera sentinella della salute, come abbiamo visto per mesi durante la pandemia da COVID-19. La perdita dell'olfatto, secondo uno studio appena pubblicato, potrebbe anticipare un rischio più elevato di ictus e malattie cardiovascolari, soprattutto dopo aver compiuto i 70 anni. È la conclusione a cui sono giunti i ricercatori dell'Università del Michigan, che per 9 anni hanno seguito 5.142 adulti dai 70 anni in su, monitorando l'insorgenza di eventi cardiovascolari. Nei risultati dello studio, pubblicati sulla...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Perché l'olfatto è importante per la salute di cuore e cervello

How to Grow Multitype Oranges at Home | From Immune Support to Aromatherapy Secrets

Notizie correlate

Olfatto ‘spia’ della salute di cuore e cervello, la ricerca La perdita totale dell’olfatto negli over 70 è associata a un rischio maggiore di ictus e malattie coronariche.

Perché si urina più spesso di notte? La nicturia e il legame tra cervello, cuore e reniMaxi sequestro da 10,8 milioni al clan Santapaola-Ercolano: beni confiscati tra Catania e 38 immobili anche in provincia di Arezzo Giannotti tira la...

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: La scienza dei limoni di Montale svelata dai ricercatori dell'olfatto; Progettare con l'olfatto: gli spazi diventano esperienze sensoriali; Corpi sensibili; Gatti e umani: i segreti del loro legame.

Perché l'olfatto è importante per la salute di cuore e cervelloLa perdita dell’olfatto dopo i 70 anni anticiperebbe l'ictus e malattie cardiache. Uno studio evidenzia il ruolo dell’olfatto come campanello d’allarme. gazzetta.it

La profumeria è una disciplina che unisce scienza, storia e creatività. Da Ateneo dell'Olfatto crediamo che questa arte meriti di essere trasmessa con rigore e passione. I nostri corsi di formazione guidano appassionati e professionisti in un percorso strutturato: - facebook.com facebook

La scienza dei limoni di Montale svelata dai ricercatori dell'olfatto x.com