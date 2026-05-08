Perché lo scambio Ndicka Koopmeiners è un’operazione che può funzionare e convincere tutti

Da juventusnews24.com 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno scambio tra il difensore della Roma e Koopmeiners è al centro di discussioni tra gli addetti ai lavori. La proposta prevede un trasferimento che coinvolgerebbe entrambi i club, con l’obiettivo di rinforzare le rispettive squadre. La trattativa si basa su un accordo tra le parti, senza dettagli ufficiali sui termini economici o sulle tempistiche. La decisione finale dipende dalle valutazioni di entrambe le società coinvolte.

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di Luca Fiore Perché lo scambio tra il difensore della Roma Ndicka e Koopmeiners potrebbe accontentare entrambe le squadre. La Juventus è alle prese con la lotta per la Champions League, ma nel frattempo strizza l’occhio al mercato estivo iniziando a programmare la prossima stagione. A proposito di quarto posto, una sfida tra i bianconeri e la Roma potrebbe giocarsi anche sul tavolo delle trattative, infatti, le due squadre stanno valutando una possibile operazione che coinvolgerebbe il difensore Ndicka e il centrocampista Koopmeiners. Un’idea del calciomercato Juve ancora in fase iniziale, ma che potrebbe trasformarsi in un affare interessante per entrambe le formazioni.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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